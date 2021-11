“따뜻한 겨울 준비하세요”…아성다이소, 겨울용품 기획전

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 문풍지·가습기 등 총 200여종 상품을 선보이는 ‘겨울용품 기획전’ 을 진행한다고 5일 밝혔다.

리빙용품은 귀여운 디자인을 더한 ‘러블리 윈터’ 상품을 주로 판매한다. 캐릭터 자수 거실화는 260mm로 곰과 토끼가 자수로 수놓아져 있다. 단추 달린 체크담요는 무릎담요에 단추가 있어 어깨에 걸쳐 사용하기 적당하다.

현대 문풍지는 길이가 7m로 베란다·큰 창 등에 붙이기 편리하다. 단열시트는 3중 에어캡으로 외부 냉기를 차단하는데 도움을 줄 수 있다. 풍지판은 창문·베란다 문 등에 사용할 수 있고, 틈새를 박아 벌레·먼지·소음 등 차단에 도움이 된다.

휴대용 텀블러 무드등 가습기는 용량이 300ml로 차량이나 사무실에서 사용하기 적당하다. 상단에는 LED 무드등이 있어 다양한 분위기를 연출할 수 있다. 휴대용 원형 무드등 가습기 440ml사이즈로 외관을 투명한 재질로 사용해 색다른 느낌을 준다.

다이소 관계자는 “기상청에 따르면 11월 중순부터 기온이 낮아져 추워질 것으로 전망하고 있다”며 “겨울용품을 미리 준비해 따뜻한 겨울을 보내시길 바란다”고 말했다.

