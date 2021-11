하이브 레이블즈 재팬, 내년 '앤오디션' 전 세계 방영

[아시아경제 최동현 기자] 하이브 레이블즈 재팬이 주최하는 ‘앤오디션’(&AUDITION)이 내년 전 세계로 송출된다.

5일 하이브에 따르면 하이브(HYBE)의 일본 본사 하이브 재팬(HYBE JAPAN)과 산하 레이블인 하이브 레이블즈 재팬이 선보일 오디션 프로그램 ‘앤오디션’이 2022년 일본 방송과 유튜브 방영을 확정 지었다. ‘앤오디션’은 하이브 레이블즈 재팬이 준비 중인 글로벌 데뷔 프로젝트의 일환으로 일본에서 시작해 전 세계를 무대로 활동할 멤버 발굴을 목표로 한다. 지난해 한국에서 방송된 ‘아이랜드’(I-LAND)를 통해 얼굴을 알린 케이, 니콜라스, 의주, 타키 역시 해당 프로그램에 출연 예정이다. ‘앤오디션’을 통해 결성된 팀은 2022년 데뷔를 목표로 준비에 돌입한다.

하이브 레이블즈 재팬은 “일본 현지에서 쌓은 노하우와 체계적인 육성 시스템, 전문가들의 서포트를 바탕으로 새 아티스트가 전 세계에서 활약할 수 있게 지원할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 하이브는 빅히트 뮤직, 플레디스, 쏘스뮤직, 이타카 홀딩스 등 대형 레이블을 거느린 기업으로 일본 본사인 하이브 재팬을 통해 일본 사업을 적극 추진 중이다. 하이브 재팬은 공연, 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼, IP(지식재산권) 사업 등 다양한 분야에서의 시너지를 통해 글로벌 아티스트를 양성할 계획이다. 산하 레이블인 하이블 레이블즈 재팬은 현지 매니지먼트, 음악 제작 및 타이업, 프로모션 등 영역에서 협업을 펼칠 예정이다.

