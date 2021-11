칩셋 부족에도 선방한 유럽 스마트폰 시장… 삼성, 1위 수성

[아시아경제 구은모 기자] 3분기 유럽 스마트폰 시장이 지속적인 칩셋 부족에도 불구하고 소폭 하락하는 데 그치며 선방하는 모습을 보였다. 삼성전자는 점유율 하락에도 1위 자리를 지켰다.

5일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 유럽 스마트폰 시장 매출은 지난해 같은 기간보다 1%포인트 감소한 것으로 집계됐다.

삼성전자가 올해 초 공급 위기에서 회복되는 모습을 보인데다 3세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z플립3’ 등이 서유럽에서 흥행하며 시장점유율 30.4%로 1위를 기록했다. 그러나 전년 동기(35.8%)보다 점유율이 5% 이상 하락하며 30%대를 위협받게 됐다.

반면 샤오미는 유럽시장에서 지속적인 성장세를 보이며 시장점유율(23.6%)을 지난해 같은 기간(15.5%)보다 8%포인트 이상 끌어올리며 2위를 기록했다.

애플 역시 3분기 말 신형 스마트폰 ‘아이폰13’ 시리즈가 출시되며 힘을 얻으며 22.1%로 지난해 같은 기간(17.6%)보다 4.5%포인트 증가했다. 카운터포인트리서치는 아이폰13이 지난 9월 말 판매가 시작됐음에도 전작인 ‘아이폰12’ 시리즈보다 인기 있는 모습을 보이고 있어 4분기 기대감을 키우고 있다고 전했다.

이어 중국업체인 오포(10.1%)와 리얼미(2.4%)가 러시아와 스페인, 이탈리아 등에서 선전하며 4,5위 차지하며 존재감 키우는 모습을 보였다. 이밖에 비보(1.8%)와 모토로라(1.1%), 노키아 HMD(0.9%), 아너(0.5%), 화웨이(0.5%) 등이 10위권 내에 자리했다.

