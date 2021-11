'홍어준표 논란' 사과한 서민 교수, 누리꾼과 댓글 설전 "왜 여기서 찌질거리니"

일부 누리꾼들의 비판 댓글에 일일이 응수

[아시아경제 박현주 기자] 최근 '홍어준표'라는 표현을 사용해 특정 지역 비하 논란에 휩싸인 서민 단국대 의대 교수가 자신을 비판하는 네티즌들과 뜨거운 설전을 벌이고 있다.

앞서 지난달 31일 서민 교수는 자신이 운영하는 유튜브 채널 '서민의 기생충티비'에서 '서민 교수 윤석열 후보의 몸보신을 위해 홍어와 맥주를 대접하다!?'라는 제목으로 실시간 방송을 진행했다. 해당 영상의 섬네일(미리보기 이미지)에는 홍준표 국민의힘 대선 예비후보를 겨냥한 '윤석열을 위해 홍어준표 씹다'라는 표현이 들어갔다.

이에 서민 교수는 3일 자신의 블로그에 '홍준표 후보님께도 진심으로 사과드립니다'라는 게시글을 올렸다. 그는 게시글을 통해 "어제 사태수습에만 신경 쓰느라 사건의 피해자이신 홍 후보님께 사과를 못 드렸다"며 "늦게나마 사과드린다"고 했다.

이 게시글에는 일부 누리꾼들의 비판 댓글이 다수 달렸고, 서 교수는 일일이 반박 댓글을 남기며 설전을 벌였다.

한 누리꾼이 '교수라는 사람이…정신 좀 차리세요. 학생들 앞에서 안 부끄러우세요? 당신은 교수인가 정치인인가요?'라고 공격적인 댓글을 남기자, 서 교수는 "그건 학생들 판단이지, 님이 왜?"라고 맞받아쳤다. 또 다른 누리꾼이 '홍준표 공격할 때부터 내가 얘기했잖아. 이런일은 충분히 예견된 거야'이라고 댓글을 달자, 서 교수는 "응 예견했구나 이런 예언가가 왜 여기서 찌질거리니 점집차려"라고 응수했다.

한편 이와 관련, 홍 후보는 자신의 페이스북에 글을 올려 "저런 사람이 대학 교수랍시고 여태 행세 했다니 참으로 낯 뜨거운 대한민국"이라며 "좌파에서 우파로 전향한 것은 반갑지만 사람의 됨됨이가 늦지 않게 나타난 것은 우리들로서도 참 다행스런 일"이라고 비판했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr