[아시아경제 부애리 기자]엔씨소프트의 '퍼플'이 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지W'의 글로벌 서비스를 4일 시작했다.

퍼플은 엔씨의 크로스플레이 서비스다. 한국, 대만, 일본 등 12개국 이용자는 퍼플을 사용하면 PC와 모바일을 끊김없이 오가면서 플레이할 수 있다. 한국어·영어·중국어·일본어·태국어·인도네시아어 등 6개 언어를 지원한다.

이용자는 실시간 인공지능(AI) 번역 기술이 적용된 '퍼플톡(퍼플talk)'을 사용할 수 있다. '퍼플톡'은 게임에 접속하지 않아도 다른 이용자와 대화할 수 있는 기능이다. 모든 채팅이 이용자가 선택한 12개 언어 중 하나로 자동 번역된다.

엔씨는 퍼플의 리니지W 글로벌 서비스 시작을 기념해 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 퍼플 홈페이지에서 확인할 수 있다.

