11월11일은 ‘서점의 날’, 올해의 서점·책·작가 시상식 열려

- 이달 11일 오후 2시, 커뮤니티하우스 마실에서 서점의 날 기념식

- 문화부 장관상, 올해의 서점인 상, 서점인이 뽑은 책·작가 시상

[아시아경제 서믿음 기자] (사)한국서점조합연합회(회장 이종복, 이하 한국서련)가 이달 11일 오후 2시, 서울 중구에 위치한 커뮤니티하우스 마실에서 ‘2021 서점의 날 기념식’을 개최한다. 11월 11일 ‘서점의 날’은 ‘서가에 꽂혀 있는 冊(책)’과 이를 읽기 위해 ‘줄지어 서점에 방문하는 사람들’을 연상케 하는 날짜로, 전국 서점과 서점인들의 자긍심을 고취시키고 지역서점을 활성화하기 위해 제정되었다.

시상식에서 문화체육관광부 장관 표창, 올해의 서점인 상·우수 조합상, 전국 서점인이 직접 선정한 2021 올해의 책·작가, 공로상, 감사패 등의 시상이 진행된다. 감사패 및 공로상은 지역서점과 출판·유통계 협력 관계 형성을 위해 노력한 이 또는 서점 관련 정책 연구 및 독서진흥 활성화를 위해 노력한 이에게 돌아간다.

▲문화체육관광부 장관 표창상(박시균/대원서점 대표, 신종락/제주대학교 교수, 이경식/동남서적 대표, 이철재/책인감 대표, 박천응/강원도 춘천시 시립도서관 지방사서주사, 송영규/경기도 파주시 중앙도서관 지방사서주사보) ▲올해의 서점인 상(성병찬/드림서적 대표, 이연호/책읽는글터 대표, 황용주/금성서적 대표) ▲우수 조합상(서울시서점조합) ▲공로상(최낙범/불광문고 대표) ▲감사패(박익순 한국출판저작권연구소 대표) ▲서점인이 뽑은 올해의 책(최은영/문학동네 '밝은 밤', 안정희/이야기나무 '기억 공간을 찾아서', 루리/문학동네어린이 '긴긴밤', 은유/창비 '있지만 없는 아이들', 김수정/한겨레출판사 '아주 오래된 유죄', 정우철/나무의철학(토네이도출판사) '내가 사랑한 화가들', 최재천/김영사 '생태적 전환, 슬기로운 지구 생활을 위하여'), ▲서점인이 뽑은 올해의 작가(정세랑)

한국서련 관계자는 “서점의 날 기념식을 통해 서점인의 권익 향상을 도모하고, 지역서점의 가치와 문화를 널리 알리고자 한다”며 “책을 사랑하는 독자뿐 아니라 범국민적으로 11월 11일이 ‘서점의 날’로 인식했으면 좋겠다”고 전했다.

