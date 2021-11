[특징주]"中 대규모 원전 발전소 건설"…원자력株 급등

[아시아경제 지연진 기자] 원자력 관련주가 4일 중국의 대규모 원자력 발전소 건설 소식에 동반 강세를 보이고 있다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 1,600 등락률 +6.50% 거래량 12,199,258 전일가 24,600 2021.11.04 10:07 장중(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 이날 오전 9시40분 전일대비 1100원(4.47%) 상승한 2만5700원에 거래되고 있다. 장중 5.89% 상승률을 기록 하기도 했다. 같은 시간 한전산업 한전산업 130660 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 950 등락률 +5.86% 거래량 1,793,914 전일가 16,200 2021.11.04 10:07 장중(20분지연) 관련기사 원전주 다시 갑니다! 10月 주목해야할 NEW 황금주!또 한 번 갑니다! 10月 주목해야 할, 원전 황금株!국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..." close (+4.01%)과 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 9,600 등락률 +13.58% 거래량 1,826,900 전일가 70,700 2021.11.04 10:07 장중(20분지연) 관련기사 반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!원전주 다시 갑니다! 10月 주목해야할 NEW 황금주!공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up! close (+11.32%), 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 1,080 등락률 +11.59% 거래량 6,331,574 전일가 9,320 2021.11.04 10:07 장중(20분지연) 관련기사 공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제우진, 투자자 CB 청약 취소…"신사업 추진 문제 없어" close (11.05%) 등도 강세다.

앞서 미국 블룸버그통신은 “중국이 탄소배출 감축 목표를 달성하기 위해 대규모 원전 건설에 나설 계획”이라고 지난 2일(현지시간) 보도했다. 중국이 새로 지을 계획으로 전해진 150기는 지난 35년동안 중국 이외 나머지 국가가 지은 원전 수보다 많다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr