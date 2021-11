"목 꺾인 채 이리저리 끌려다녀"...故황예진씨 미공개 CCTV 영상 보니

의식 잃은 채 쓰러졌는데..."1층→8층→로비층 끌고 다녀"

[아시아경제 김서현 기자] 남자친구에게 폭행당해 숨진 고(故) 황예진 씨(25)의 폭행 당시 장면이 담긴 미공개 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개됐다. 영상에는 폭행으로 목까지 꺾인 채 의식을 잃은 황씨를 이곳저곳으로 끌고 다니는 남자친구 A씨(31)의 모습이 담겼다.

3일 'JTBC 뉴스룸'은 사건 당일 모습이 담긴 37분 분량의 CCTV 영상 전체를 입수해, 일부를 공개했다.

공개된 영상을 보면 지난 7월25일 새벽 A씨가 이미 의식을 잃은 황씨를 끌고 건물 1층 엘리베이터에 탑승한다. 닫히는 문 사이로, 황씨가 누워 있던 자리에 핏자국이 선명히 남아있다.

황씨가 살고 있던 8층에 도착했지만 A씨는 다시 1층 아래 로비 층을 눌렀고, 황 씨를 끌고 다시 내려왔다. 이 가운데 엘리베이터로 끌려 들어가고 나올 때마다 황씨의 목은 앞뒤로 꺾였으며, 이마가 바닥에 부딪히기도 했다.

검찰은 공소장에 "4차례에 걸친 폭력 행위로 머리뼈와 뇌, 목에 손상을 가해 사망에 이르게 했다"고 적었다. 황씨 어머니는 "8층에 갔다가 계속 끌고 다녔다. 응급 조치를 하지 않고 또 떨어트리고 했다"고 말했다.

싸움은 집안에서 먼저 벌어진 것으로 드러났다. A씨가 자신을 붙잡는 황씨를 침대 위로 밀쳐 넘어뜨리자, 황씨가 맨발로 따라나와 머리채를 잡았다. 이후 A씨는 황씨를 10번 정도 벽에 밀쳤다.

싸우다 바깥 주차장으로 향하는 언덕에서도 A씨의 폭행은 계속됐다. 그러다 두사람은 다시 건물로 돌아왔고, 그 뒤 황씨가 의식을 잃고 끌려다닌 것으로 전해졌다.

A씨는 119 신고 당시 '폭행'은 언급하지 않은 걸로 밝혀졌다. A씨는 119 신고 당시 "머리를 제가 옮기려다가 찧었는데 애가 술을 너무 많이 마셔서 기절했다"고 말했다. 이에 대해 황씨 어머니는 "거짓으로 (신고)했기 때문에 우리 아이를 살릴 수 있는 시간을 다 놓쳐버렸다"고 말했다.

A씨는 지난 9월 상해치사 혐의로 구속됐으나, 황씨 유족 측은 입장문을 통해 '살인죄 미적용'에 대한 억울함을 토로했다. 유족 측은 "법이 허용하는 최대한의 구형을 통해 비참하게 죽어간 피해자와 그 유가족들의 사무친 원한과 억울함을 풀어달라"고 호소했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr