文대통령 "헝가리와 ICT, 태양광 등 첨단산업 협력 강화"

헝가리 총리와 업무오찬, 양국 현안 논의…축구선수 손흥민 화제에 오르기도

[아시아경제 류정민 기자] 헝가리를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 3일(현지시간) 오르반 빅토르 헝가리 총리와 업무오찬회담을 열고 "전기차 배터리는 물론 ICT, 태양광 등 첨단산업 분야의 협력이 강화될 것"이라며 "과학기술과 보건, 기후변화의 문화예술 등 여러 분야에서의 보다 긴밀한 협력을 기대한다"고 말했다.

문재인 대통령은 "헝가리는 한국의 동유럽 진출 교두보이고, 한국은 헝가리의 아시아 진출 교두보"라고 말했다. 오르반 총리는 "헝가리에 투자하는 여러 국가가 있지만, 한국의 이미지가 좋고, 한국 기업의 투자를 환영한다"고 말했다.

아울러 문 대통령은 "한국과 헝가리는 1989년 수교 이후 민주주의와 시장경제 가치를 기반으로 신뢰를 쌓았으며, 특히 총리의 ‘동방정책’으로 경제협력과 인적교류가 더욱 확대되었다"고 설명했다.

오르반 총리는 "헝가리는 미래에 대한 긍정적인 자세, 전통 유산과 미래의 혁신을 함께 가꾸고자 하는 점, 가족 중시, 교육열 등 한국과 공통점이 많다"며 "헝가리는 한국의 성공을 배우기 위해 노력해왔는데, 오찬을 통해 양국이 향후 10년을 위한 대화를 나누길 바란다"고 말했다.

문 대통령은 "20년 전, 오르반 총리와 김대중 대통령의 만남으로 양국 공동번영의 전기가 마련되었는데, 오늘 회담이 연대와 협력의 새로운 시대를 여는 이정표가 되기를 기대한다"고 말했다.

한국의 축구선수인 손흥민에 대한 내용이 화제에 오르기도 했다. 박경미 청와대 대변인은 "축구 선수 출신으로 축구에 관심이 지대한 오르반 총리는 축구에 대한 자신의 경험을 이야기하면서, 영국 토트넘 소속 손흥민 선수가 2019년의 가장 아름다운 골로, 헝가리의 축구 영웅 푸스카스의 이름을 딴 ‘푸스카스 상’을 받았다는 점을 언급했다"고 설명했다.

한편 박 대변인은 "문 대통령과 오르반 총리는 올해 비세그라드 그룹(V4) 창설 30주년을 맞아 V4 의장국인 헝가리에서 제2차 한-V4 정상회의를 개최한 데 의미를 부여하고, 한-V4 협력 강화를 위해 양국이 긴밀하게 협력해 나가기로 했다"고 말했다.

