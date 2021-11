쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 쌍용차, 지난달 총 4779대 판매…전년比 53.1%↓쌍용차 인수나선 에디슨 "산은에 최대 8000억 담보 대출 요청"새주인 맞는 쌍용차 "전기차로 제2의 도약" close 는 3일 우선협상대상자로 선정된 에디슨모터스 컨소시엄과 양해각서를 체결하고 법원의 허가를 받았다고 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr