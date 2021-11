“스마트 헬스케어, 비대면 봉사로 의료계 혁신” … 고신대병원 오경승 병원장, 보건복지부장관상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고신대복음병원 오경승 병원장이 보건의료 산업에 기여한 노력을 인정받아 보건복지부장관 표창장을 받았다.

보건복지부는 고신대병원이 부·울·경 지역에서 가장 먼저 생활치료센터 의료지원으로 코로나19 대응 의료체계를 안정화시킨 오 병원장의 공을 평가했다.

또 오 병원장이 의료봉사 경험을 바탕으로 해외환자 유치와 원격의료시스템 정착에 기여한 노력을 인정했다.

오 병원장은 지난 9월 30일 보건복지부장관 표창 수상자로 선정했다.

코로나19로 인해 시상식은 비대면으로 진행됐고 11월 초 병원 직원 조회에서 수상을 기념하는 시간을 가졌다.

고신의대 1기 출신인 오경승 병원장은 2004년부터 미얀마를 시작으로 코로나 대유행 전까지 매년 해외의료봉사를 이끌었다.

또 병원이 최근 4~5년간 부산시와 공동으로 카자흐스탄, 베트남, 몽골 등지에 해외병원 원격진료시스템을 구축하는 데 주도적인 역할을 했다.

이런 원격진료시스템의 정착은 코로나 유행 때 비대면 진료를 실행하는 데 큰 역할을 했다는 평가이다.

또 오 병원장은 고신대학교복음병원 유헬스케어 사업을 이끌면서 스마트헬스 클러스터 산업 활성화를 위해 국내 4차산업 기업들과 업무협약을 체결하고 주요 국책사업을 수주했다.

오경승 병원장은 “복음병원 설립이념인 섬김과 나눔을 실천하기 위해 노력했다”면서 “국내외 의료인프라 구축과 4차산업에 의료를 접목한 사업을 펼치는 성과가 있었다”고 설명했다.

오 병원장은 “현실에 안주하지 않고 제3세계 의료취약계층에게 도움 되는 길을 찾도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

