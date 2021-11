테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 26,450 전일대비 350 등락률 -1.31% 거래량 78,465 전일가 26,800 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 삼성의 240조 투자…원익IPS 등 소부장 비중 확대하라메모리 반도체 투자 사이클의 최대 수혜 종목을 찾아라다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는 close 는 삼성전자와 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다. 확정 계약금액은 119억원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr