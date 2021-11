김웅 책 버린 김남국 "거짓말하는 사람이 거짓말로 쓴 책...정신건강에 해로워"

"고발 사주 의혹 사실이라면 국기문란의 범죄를 '제2의 박근혜'인 윤석열 전 총장을 통해서 경험할 뻔한 것"

[아시아경제 김소영 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 '고발 사주' 의혹에 연루된 김웅 국민의힘 의원을 향해 "계속 거짓말하는 사람과 거짓말로 쓴 책을 어떻게 책장에 그대로 둘 수 있겠나"라며 그의 저서를 쓰레기통에 버린 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다.

김 의원은 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘부로 김웅이 쓴 검사내전 책을 쓰레기통에 버린다. 재활용도 불가능하다. 누가 주워가지도 않았으면 한다. 정신건강에 해롭다"며 이같이 말했다.

그는 "김웅씨의 태도와 발언은 이해 불가"라며 "공익제보자의 구체적 진술과 이를 뒷받침하는 아주 생생한 김웅과 제보자의 통화 녹음 파일, 텔레그램 캡처 화면을 포함한 추가 증거들이 있는데도 이렇게 뻔뻔할 수 있다는 것이 정말 놀랍다"고 운을 뗐다.

이어 "최종적인 수사결과는 좀 더 기다려봐야 하겠지만 적어도 지금까지 나온 사실만 놓고 보더라도 김웅이 고발을 사주한 사실과 일부 검찰이 조직적으로 관여한 의혹이 조금씩 사실로 드러나고 있다"며 "수사해서 어디까지 처벌할 수 있느냐 하는 문제와는 별개로 지금까지 확인된 사실만으로도 국민 앞에 고개를 들지 못하고 부끄러워하는 것이 상식인데 어떻게 이렇게 사람이 뻔뻔할 수 있는지 참으로 놀랍다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "김웅씨와 그의 조력자들이 저지른 범죄 의혹은 곽상도가 50억 원을 받았다고 하는 의혹보다 훨씬 더 심각하다"며 "만약 고발 사주 의혹이 사실이라면 공익의 대표자인 검사들이 검찰권을 사유화해서 국민 여론을 사건으로 조작하고, 더 나아가 선거에 영향을 미쳐서 선거 결과까지를 뒤집으려고 한 국기문란의 중대 범죄"라고 주장했다.

김 의원은 "또 다시 국가기관이 동원되어 민주주의와 헌법적 가치를 훼손한 국기문란의 범죄를 '제2의 박근혜'인 윤석열 전 총장을 통해서 경험할 뻔한 것"이라며 "윤석열 전 검찰총장에게 형사책임이 있는지 여부를 철저한 수사를 통해서 명백히 밝혀야 한다"며 "한 점 의혹도 남겨서는 안 된다"고 강조했다.

아울러 "김웅씨는 기억 안 난다고 오리발을 내미는 뻔뻔함을 보이고 있지만, 남은 피의자들이라도 모든 진실을 숨김없이 털어놓고 역사와 국민 앞에 당당해지길 바란다"며 마무리했다.

앞서 이날 오전 정부과천청사 공수처로 소환된 김웅 의원은 "헌법과 형사소송법에 기대서 야당이 싸울 수 있는 최대한의 방법을 동원해 반드시 싸울 것"이라며 "부당한 선거개입에 대해선 단호하게 대처할 것"이라고 밝혔다.

이어 "내용을 보면 알겠지만 윤 전 총장이 지시·협의 했다는 내용은 전혀 없다"며 "고발사주란 제가 보기엔 실체가 전혀 없다"고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr