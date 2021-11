종로구, 대한민국 혁신박람회 대통령상 2관왕...김영종 구청장 국회의원 출마 앞두고 큰 상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)가 '2021 대한민국 혁신박람회'에서 ▲지방자치단체 혁신평가 ▲대한민국 지식대상 2개 부문 각각 최고상에 해당하는 대통령상을 수상했다.

정부 혁신과 지역 혁신 성과를 국민과 함께 공유하기 위해 3일 동대문디자인플라자에서 열린 이번 박람회는 개회사, 축사, 성과보고, 국민과의 대화, 시상식, 전시 관람 순으로 진행됐다.

종로구는 지식 기반의 행정·경영 문화 확산을 위해 행정안전부가 주최한 대한민국 지식대상에서 지난해 행정안전부장관상에 이어 올해 대통령상을 받아 2년 연속 수상의 쾌거를 거두었으며, 구정 전 분야에 걸쳐 스마트도시의 개념을 도입하고 주민 복지를 증진시키는 사업을 추진해 호평을 얻었다.

김영종 종로구청장은 “이번 대통령상 수상은 주민·직원과 소통, 참여를 바탕으로 체계적인 지식 발굴·축적 시스템을 구축하고 구정 발전의 원동력으로 삼은 결과”라면서 “주민 삶의 질 향상을 위해 함께 애써 준 직원들과 아낌없는 지지를 보내준 주민 분들께 감사 인사를 전한다”고 소감을 전했다.

