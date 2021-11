현대차그룹, 300억 투자 서울대와 배터리 공동연구센터 설립

정의선 회장 "미래 모빌리티 사업 리더십 공고화 기반될 것"

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹이 미래 전기차 기술 리더십을 확보하기 위해 국내 최고의 배터리 전문가 그룹과 서울대학교 내 배터리 공동연구센터를 설립한다고 3일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 353,863 전일가 210,000 2021.11.03 14:40 장중(20분지연) 관련기사 테슬라 잡은 현대차, 국내 전기차 판매 1위 질주外人·기관, 코스피서 1조원 순매수…증시 상승 마감 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 그룹과 서울대는 이날 서울 관악구에 있는 서울대 관악캠퍼스 행정관에서 ‘현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터’ 설립 및 중장기 공동연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에는 오세정 서울대 총장, 이현숙 연구처장, 이병호 공대학장, 최장욱 화학생물공학부 교수와 정의선 현대차그룹 회장, 알버트 비어만 사장, 박정국 사장, 김걸 사장, 신재원 사장 등 양측 관계자들이 참석했다.

오세정 총장은 "서울대와 현대차그룹이 대한민국 이차전지 기술의 미래를 위한 역사적인 협약을 맺게 돼 기쁘다"며 "서울대의 뛰어난 인재와 교육 및 연구 인프라와 현대차그룹의 도전정신과 우수한 플랫폼이 만나 배터리 분야 연구의 시너지를 극대화하고 두 기관이 함께 성장해 나가는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

정의선 회장은 "배터리의 기술 진보는 전동화 물결을 가속화할 것이며, 그 물결은 거스를 수 없는 큰 흐름이 될 것"이라며 "현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터는 현대차그룹에게는 미래 모빌리티 사업의 리더십을 공고히 할 수 있는 기반이, 서울대에게는 배터리 연구 생태계 구축의 근원이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "완성도 높은 기술과 세계 최고의 인력들을 배출해 대한민국의 미래를 이끌어 갈 중요한 기틀이 되고 전 세계 모빌리티 산업에 혁신적인 기여를 하게 될 것"이라고 덧붙였다.

현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터는 ▲누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 배터리 연구 ▲누구나 안심하고 사용할 수 있는 배터리 연구 ▲한국의 우수 연구진들로 전세계 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 배터리 연구 등 3가지 비전을 중심으로 차세대 배터리 기술을 개발하기 위한 중장기 선행 연구를 공동 추진한다.

현대차그룹은 세계적 수준의 연구 역량을 보유한 국내 학계와 함께 전기차 주행거리를 비약적으로 늘리고 충전시간을 단축할 수 있는 차세대 배터리 선행 기술을 연구할 예정이다. 배터리의 상태를 면밀히 모니터링할 수 있는 첨단 기술 연구에도 매진할 계획이다.

구체적으로 현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터는 ▲배터리 관리 시스템(BMS) ▲전고체 배터리(SSB) ▲리튬메탈 배터리(LMB) ▲배터리 공정기술 등 4개 분야를 중심으로 공동연구를 추진한다.

현대차그룹은 공동연구를 지원하기 위해 향후 10년 간 300억원 이상을 투자한다. 특히 2022년 말까지 서울대에 현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터 전용 연구공간을 구축하고 최고 사양의 실험 장비를 설치할 계획이다.

현대차그룹-서울대 배터리 공동연구센터를 이끌어 갈 센터장으로는 최장욱 서울대 화학생물공학부 교수가 위촉됐으며, 서울대를 중심으로 카이스트(KAIST), 유니스트(UNIST), 디지스트(DGIST), 성균관대 등 국내 대학 15명으로 구성된 교수진과 100명 이상의 석박사급 우수 인재가 연구에 참여한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr