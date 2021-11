[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기아트센터가 2022년 경기도예술단 레퍼토리 공연에 참여할 '프로젝트(비상임) 단원' 31명을 오는 11일부터 19일까지 모집한다.

프로젝트 단원 운영은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 지역 예술인들에게 공연 출연 기회를 주고, 경기아트센터의 공연 경쟁력을 강화하기 위해 경기아트센터가 올해 처음 도입했다.

모집 인원은 경기도극단 4명, 경기도무용단 8명, 경기시나위오케스트라 8명, 경기필하모닉오케스트라 11명 등이다.

지원 자격은 만 20세 이상(2002년 12월 31일 이전 출생)으로, 2022년 경기도예술단의 작품 2개 또는 1개 작품에서 4회 이상 출연 가능한 예술인이다. 활동 기간은 1년이다.

경기아트센터 관계자는 "내년에 한시적으로 프로젝트 단원제를 운용한 뒤 사업 성과를 보고 지속 여부를 검토할 계획"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr