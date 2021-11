화순군, 내년도 13개 공동하수도 사업 추진

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 국비 107억을 확보해 내년에 13개 공동하수도 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

군은 사평지구 노후 하수관로 정비사업 등 내년도 공공하수도 13개 사업(신규사업 2, 계속사업 11)의 국비 107억원을 확보했으며 총 사업비는 161억원이다.

주요 하수도 사업은 ‘하수관로 미정비 지역 및 노후 하수관로 정비사업’으로 광덕택지 등 4개 지구에 사업비 64억원(국비 42억원)을 투입해 관로 6.02㎞를 매설하는 공사를 시행한다.

면 소재지 중 유일하게 하수도가 정비되지 않은 도암면 원천리 등 6개 지구에도 사업비 81억원(국비 51억원)을 투입해 처리장 19개소(신규 4, 개량 15), 관로 10.4㎞ 등 하수도 시설물을 정비할 계획이다.

3개 지구에 16억원(국비 14억원)을 투입해 처리 효율이 저하된 공공하수 처리시설을 증설하고 고도처리를 개선한다.

군은 내년도 하수도 분야 사업비 확보를 위해 하수도정비 기본계획 변경, 각종 기술진단, 안전진단 용역을 제때 시행하고 중앙부처 등 관계기관을 설득, 예산을 확보했다.

군이 시행하는 하수도 사업은 ▲하수관로 정비사업 4개 지구(529억원) ▲마을 하수도 정비 6개 지구(436억 원) ▲환경기초시설(처리장) 3개 지구(147억원)로 총 사업비가 1112억원에 이른다.

군 관계자는 “하수도 사업을 적기 추진해 공공수역 수질 보존과 더불어 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr