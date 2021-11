정부, 코로나19 일상 담은 영상·수기 공모

공감·위로 끌어내 사회적 도약 계기로 삼고자 기획

문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 다음 달 13일까지 코로나19 일상을 담은 영상과 수기를 공모한다고 3일 전했다. '문화백신 공모전'이다. 코로나19 경험과 극복 기록에서 공감과 위로를 끌어내 사회적 도약의 계기로 삼고자 기획됐다. 재외국민, 재한외국인 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 주제와 관련한 2분 내외 영상을 제작하거나 2500자 내외 수기를 작성해 신청서와 함께 제출하면 된다. 박승범 문화정책과장은 "코로나19 시대의 경조사, 고마운 사람들, 나만의 출퇴근법, 인간관계 등 다양한 일상을 기록하면 된다"고 설명했다. 이어 "주제 적합성과 가치성, 완성도를 종합 심사해 수상작을 선정할 계획"이라고 덧붙였다. 영상 부문 대상 수상자에게는 문체부 장관상과 상금 600만 원을 준다. 금상(3명)과 은상(5명) 수상자에게는 각각 300만 원과 100만 원이 돌아간다. 수기 부문 우수상 수상자(10명)에게는 50만 원이 주어진다. 신청서 제출 방법 등 자세한 내용은 인생나눔교실 공식 블로그 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr