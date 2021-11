도로교통공단 '보행자 교통안전 공모전' 수상작 21편 선정

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 경찰청과 공동 주최한 '2021년도 보행자 교통안전 공모전' 수상작 21편을 선정했다고 3일 밝혔다.

지난 8월 18일부터 10월 1일까지 진행된 이번 공모전에는 '보행자 교통안전' 아이디어를 담은 포스터·영상·사진 등 총 374편의 작품이 접수됐다.

각 분야 전문가로 구성된 심사위원들의 심사 결과, 포스터 부문 대상은 도로 위 정지선을 보행자를 지키는 안전띠로 표현한 '보행자의 안전띠는 정지선' 작품이 선정됐다.

수상자에게는 상금과 함께 경찰청장·도로교통공단 이사장 상장이 수여된다. 수상작은 전국 버스정보시스템(BIS), 옥외전광판 등에 송출돼 보행자 교통사고 예방에 사용된다.

도로교통공단 관계자는 "작품을 활용해 보행자와 어린이·어르신·장애인 등 교통약자 보호를 위한 배려·양보하는 교통문화가 정착되도록 활발한 홍보활동을 진행할 것"이라고 말했다.

