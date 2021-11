현대차, 이달 5일 '해외 석·박사 채용 온라인 라이브 설명회' 개최

해외 우수인재로 선발된 직원들 인터뷰 통해 직무, 비전, 기업문화 등 소개

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 이달 5일 해외 우수인재 발굴을 위한 '2021 해외 석·박사 채용 온라인 라이브 설명회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

현대차는 급변하는 자동차 산업 환경 속에서 미래 경쟁력을 더욱 강화하기 위해 지난해부터 해외 석·박사급 인재 채용을 상시 채용 방식으로 전환했다.

현대차는 지원자들에게 상시로 전환된 해외 우수인재 채용 방식, 현대차의 미래 비전, 기업 문화, 각 분야별 담당 업무 등 정보를 진솔하고 쉽게 알리는 자리를 갖기 위해 이번 채용 설명회를 마련했다고 설명했다.

처음으로 온라인 라이브 방식으로 진행될 이번 해외 우수인재 채용 설명회는 오는 5일 오전 8시부터 채용 설명회 전용 사이트에서 약 한 시간 가량 진행될 예정이다.

이번 채용 설명회는 해외 우수인재 채용을 통해 선발된 직원 및 채용 담당자들과의 화상 연결을 통한 라이브 토크쇼로 구성되며, 현재 담당하고 있는 직무, 현대차의 기업 문화, 업무 환경, 현대차의 미래 비전과 인재상 등에 대해 진솔하게 대화를 나누는 방식으로 진행된다.

또한 전 세계에서 접속한 라이브 설명회 참가자들로부터 실시간으로 질문을 받고 응답하는 시간을 마련해 현대차 및 채용에 대한 궁금증을 풀어가는 시간을 가질 예정이다.

해외 우수인재 상시 채용의 모집 대상은 해외 대학 이공계 석·박사 학위 취득 및 취득 예정자 혹은 그에 준하는 경력(해외 'Post-Doc, 박사학위 취득 후 연구원 활동' 포함) 보유자 중 해외 거주 중인 자다.

현대차는 매월 지원서를 제출한 지원자를 대상으로 ▲서류심사 ▲온라인 인성검사 ▲온라인 면접 ▲신체검사를 진행해 합격자를 선발할 예정이다.

현대차 관계자는 "연 1회 진행하던 해외 석·박사 채용을 지난해부터 상시체계로 전환하면서 우수 인재들을 신속히 발굴해 적재적소에 투입할 수 있게 됐고, 지원자들은 구직 기간을 단축할 수 있게 됐다"며 "올해도 다양한 분야에서 채용을 진행하고 있는 만큼 많은 인재들이 지원해 현대차와 함께 꿈을 실현할 수 있길 바란다"고 밝혔다.

