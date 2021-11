北 매체, 南 군비증강 비난…"보수정권 때보다 더 높다"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 매체는 3일 문재인 정부가 과거 보수정권 때보다 훨씬 더 많은 '천문학적 액수'를 국방예산에 쏟아붓고 있다며 "이중적 행태의 극치"라고 비난했다.

북한 대외선전매체 '통일의 메아리'는 이날 "천문학적 액수를 탕진하며 퍼붓는 국방예산의 증가비률을 따져보면 오히려 보수정권 때보다 더 높다"며 이같이 비난했다.

매체는 "최근 남조선당국이 무장 장비 도입 및 개발을 집요하게 추진하고 있다"며 군 독자 통신위성인 아나시스 2호, 고고도 무인정찰기 글로벌호크, 패트리엇 미사일 등을 언급하고, "동족대결에 환장이 되어 돌아가던 보수정권과 다른 것이 과연 무엇인가 하는 의문이 들지 않을 수 없다"고 지적했다.

특히 "앞에서는 대화와 평화 타령을 읊조리고 뒤에서는 동족 대결의 칼을 갈고 있는 남조선당국의 처사야말로 이중적 행태의 극치"라고 비난하고, 남측의 행동이 "조선반도의 정세를 불안정하게 만드는 것은 물론이고 동북아시아의 정세 안정에도 부정적 영향을 미치고 있다"고 덧붙였다.

