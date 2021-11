세종시, 빅데이터 활용 ‘복지안전망 구축’ 사각지대 해소

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 빅데이터를 활용한 복지안전망 구축으로 복지사각지대 해소에 나선다.

시는 사회보장정보시스템을 활용해 단전·단수 등 공공·민간기관 빅데이터를 수집·분석해 복지서비스를 필요로 하는 취약계층을 발굴, 읍면동 맞춤형 복지팀을 통해 9905가구를 복지서비스 수요가구로 선정했다고 2일 밝혔다.

선정결과에 따라 시는 365가구에 사회보장급여로 생계·주거비, 216가구에 긴급복지를 지원했다. 또 52가구를 통합사례관리 가구로 등록해 민간 복지서비스를 연계함으로써 해당 가구가 위기상황에 직면하지 않도록 조치했다.

앞서 시는 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪는 위기가구를 발굴해 지난달까지 모두 1만9822가구를 발굴하고 이들 가구에 9억700만원을 지원했다.

시는 본격적인 추위가 시작될 이달 말부터 동절기 대비 복지사각지대를 발굴하면서 지원계획을 수립하는 위기가구 집중 발굴기간도 운영할 계획이다.

이춘희 시장은 "겨울은 취약계층에 관심과 도움이 여느 때보다 더 절실한 시기"라며 "시는 공공부조와 지역사회를 연계한 인적안전망 등을 적극 활용해 복지사각지대를 해소하는 데 최선을 다할 것“이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr