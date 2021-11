폭스바겐, 2022년형 티록 출시…전작 대비 최대 354만원 인하

[아시아경제 이기민 기자] 폭스바겐코리아가 2일 6가지 바디 컬러와 블랙 루프의 투톤 디자인을 적용한 컴팩트 스포츠유틸리티차량(SUV) 2022년형 티록을 출시한다고 밝혔다.

지난 1월 국내에서 처음으로 출시된 티록은 디자인, 주행감, 편의사양으로 MZ세대를 비롯한 다양한 연령대의 인기를 모았다고 폭스바겐코리아는 설명했다.

2022년형 티록에는 트윈도징 기술이 적용된 차세대 EA288 evo 엔진이 탑재됐다. 차세대 EA288 evo 엔진은 전 세대 엔진 대비 질소산화물을 약 80%까지 저감시켜 현존하는 가장 까다로운 배출가스 규제인 유로 6d의 기준을 충족한다.

또한 2.0ℓ TDI 엔진과 7단 DSG 변속기의 조합으로 최고 출력 150마력, 최대 토크 36.7kg·m의 성능을 발휘한다. 최고 속도는 205㎞/h에 이른다. 복합 연비는 16.2㎞/ℓ, 도심 및 고속도로 연비는 15.2㎞/ℓ, 17.6㎞/ℓ로 이전 연식 모델 대비 향상됐다.

외관은 블랙 루프 및 퓨어 화이트, 화이트 실버, 딥 블랙 펄, 인디엄 그레이, 레버나 블루, 플래시 레드 등 총 6가지의 바디 컬러로 조합했다.

편의사양도 확대됐다. 폭스바겐의 최신 인포테인먼트 시스템 MIB3가 2022년형 티록 모든 트림에 기본 적용된다. 디지털 콕핏이 주행정보, 연료 상태 외에도 원하는 정보를 맞춤형으로 구성해주고, 디스커버 미디어 한국형 내비게이션 시스템으로 편안한 주행환경을 제공한다. 또한 300W 출력과 8채널 앰프를 기반으로 하는 ‘비츠 오디오’ 사운드 시스템이 탑재됐다.

2022년형 티록에는 기존 연식의 운전자 보조 시스템에 차선 유지 보조 장치인 차선유지 레인 어시스트 기능이 전 트림 기본으로 추가됐다. 이 밖에도 ▲전방추돌경고 및 긴급제동 ▲다중 충돌 방지 브레이크 ▲프로액티브 탑승자 보호 ▲보행자 모니터링 ▲블라인드 스팟 모니터링 및 후방 트래픽 경고 ▲파크 파일럿 전후방 센서 ▲피로 경고 시스템 등 다양한 첨단 안전 편의 사양이 전 트림에 기본 적용됐다.

2022년형 티록은 상품성은 강화하면서도 이전 모델보다 가격을 최대 354만원 가량 낮춰 경쟁력을 끌어올렸다. 2022년형 스타일 모델 가격(개소세 인하분 3.5% 적용) 3244만5000원, 프리미엄 모델은 3638만8000원, 프레스티지 모델은 3835만9000원이다. 이달 폭스바겐파이낸셜서비스 프로그램을 이용하면 2022년형 스타일 모델의 경우 2,948만원대부터 구입 가능하다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr