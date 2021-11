文대통령 "성평등, 우리 모두를 자유롭게 해…성숙한 대한민국 만드는 힘"

[아시아경제 이지은 기자]문재인 대통령이 "성평등은 조금씩 우리 모두를 자유롭게 하고 있다"며 성평등 사회 실현을 위한 연대와 협력을 강조했다.

문 대통령은 2일 오후 여성가족부 주최 '2021년 대한민국 성평등 포럼'에 화상 축사를 통해 "(성평등이) 억압되었던 에너지를 끌어내고, 성숙한 대한민국을 만드는 새로운 힘이 되고 있다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "우리는 평등하고 지속가능한 사회를 향해 쉼 없이 달려왔다"며 "1995년 여성발전기본법을 제정하고

20년 만에 양성평등기본법으로 전면 개정했다. 정치와 경제, 사회, 문화 모든 영역에서 성평등이 실현될 수 있도록 제도의 범위를 넓혀 왔다"고 강조했다.

문 대통령은 청년 세대가 "공정과 정의를 가장 진지하게 생각하는 세대, 기존 제도와 구조의 한계를 뛰어넘어 새로운 세계로 거침없이 나아가는 용기 있고 역동적인 세대"라며 "때로는 젠더 갈등, 세대 내 격차와 같은 진통을 겪지만 서로의 차이를 직시하며 포용하려고 노력한다"고 평가했다.

이어 "끊임없이 소통하며 연대해 나간다면, 기성세대가 풀지 못한 불평등과 불공정 같은 어려운 과제에 대해 번뜩이는 해법을 분명 발견할 수 있을 것이라 확신한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 청년기본법 시행, 청년정책조정위원회 출범 등 "정부 또한 미래 세대를 위해 더욱 노력하겠다"며 "청년 누구나 동등하게 삶의 행복을 향유할 수 있는 새로운 세상을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

