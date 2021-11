與 불참 속 여가위 파행…野 “관권선거 의혹 규명해야”

[아시아경제 전진영 기자] 여성가족부가 여당의 대선공약 개발에 관여했다는 의혹과 관련해 국회 여성가족위원회가 2일 소집되었지만 여당 불참으로 파행됐다.

이날 더불어민주당 의원들은 여가위원장인 송옥주 의원을 제외하고 전원 불참했다. 여가부 장·차관도 불참했다.

야당 간사인 김정재 국민의힘 의원은 이날 전체회의에서 “정치적 중립을 지켜야 할 여가부가 공무원들을 동원해 관권선거에 나서고 있다”며 “명백한 정치중립 위반이고 선거개입”이라고 비판했다.

김 의원은 “여가부는 말 그대로 여당가족부”라며 “여당 선거운동에 두 팔을 걷어붙이고 앞장섰다. 산업통상자원부, 여가부 뿐만 아니라 정부 전 부처 공무원들이 여당 대선 공약을 만들고 있는 건 아닌지 심각한 의문이 든다”고 꼬집었다.

그러면서 “문재인 대통령은 정영애 여가부 장관과 김경선 차관을 즉각 경질해야 한다”고 강조했다.

국민의힘 여가위원들은 이날 오전 11시께 여가부를 항의방문했다. 김 의원을 비롯한 김미애·양금희·정경희·전주혜 의원은 정부서울청사에서 정 장관을 면담하고 정책 공약 개발 회의 관련 자료 제출을 요구했다.

면담을 마치고 나온 김 의원은 “오늘은 (장관이) 말 바꾸기를 했다. 당시 회의는 중장기정책과제 회의고 마치 끼워팔기를 하듯 공약에 관해서도 논의 했을 수도 있다고 말을 바꿨다”며 “(여가부가) 회의를 한 다음 그 자료를 민주당 측으로 넘겼다”고 주장했다.

