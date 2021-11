국민銀 창립 20주년…허인 행장 "플랫폼 시대에도 고객이익 최우선"

‘KB스타뱅킹’과 ‘리브 넥스트’ 대한민국 넘버원 금융 플랫폼 목표

[아시아경제 박선미 기자]"미래의 금융은 고객의 일상에 녹아 들어간 ‘초 개인화된 생활금융 서비스’가 될 것입니다. 금융과 비금융 영역을 아우르는 종합 서비스를 KB의 플랫폼 생태계를 통해 제공하는 것이 목표입니다.”

허인 KB국민은행장이 플랫폼 시대에도 고객의 이익이 최우선이라고 강조하며 새롭게 재구축한 ‘KB스타뱅킹’과 젊은 세대에 특화된 ‘리브 넥스트’에 대한 기대감을 내비쳤다.

2일 KB국민은행에 따르면 허 행장은 전날 여의도 신관에서 열린 비대면 창립 20주년 기념식에서 먼저 KB국민은행을 믿고 거래해 주시는 고객과 맡은 자리에서 최선을 다하고 있는 임직원에게 감사의 인사를 전했다.

허 행장은 “새롭게 재구축한 ‘KB스타뱅킹’과 젊은 세대에 특화된 ‘리브 넥스트’가 경쟁력 있는 종합 금융 플랫폼으로 거듭날 것”이라고 기대감을 드러냈다.

그는 국민은행의 글로벌 성과에 대해서도 기대감을 드러냈다. 해외에서 최근 캄보디아 프라삭 100% 지분 인수와 인도네시아 부코핀의 자본 확충 등을 통해 글로벌 현지 금융시장을 공략하고 있다고 언급하며 "뉴욕, 런던, 동경, 홍콩 등에 이어 이번해 말 예정대로 아시아의 금융 허브인 싱가포르에 KB국민은행이 진출하게 되면 글로벌 투자 네트워크가 한층 강화될 것"이라고 전했다.

KB금융지주와 함께 기후변화 위기 극복과 환경보호 등에 적극 동참하고 있다는 점도 강조했다. 지난해 ‘탈석탄금융’ 선언 이후 ‘적도 원칙’ 가입, 100% 재생에너지 사용을 위한 ‘RE100’ 가입, ‘친환경 업무용 차량’ 도입 등과 같은 ESG 경영을 실천하고 있다고 설명했다.

허 행장은 마지막으로 "결코 변할 수 없는 금융의 핵심가치는 바로 고객의 믿음과 신뢰"라고 말하며 "플랫폼의 시대에도 고객의 이익을 최우선으로 하는 ‘정도 영업’을 실천하자"고 끝을 맺었다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr