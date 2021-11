충남, 석탄화력발전 ‘단계적 폐쇄 대책’ 주민제안 접수

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 석탄화력발전소의 단계적 폐쇄에 따른 대책 마련을 위한 주민제안 접수에 나선다.

2일 도에 따르면 현재 충남에는 보령·당진·서천·태안 등지에서 총 29기의 석탄화력발전소가 운영되고 있다. 전국에 분포한 석탄화력발전소가 58기인 점을 고려할 때 절반이 충남에 밀집한 셈이다.

하지만 지역에 석탄화력발전소 14기는 정부의 탄소중립 방침에 따라 오는 2034년 폐쇄될 예정이다. 보령화력 1·2호기는 이미 지난해 가동을 중단한 상태기도 하다.

문제는 석탄화력발전소 가동이 멈췄을 때 그간 석탄화력발전소에 종사해 온 근로자, 지역 주민 등이 입는 경제적 타격 역시 크다는 점이다.

이와 관련해 도는 석탄화력발전소가 단계적으로 폐쇄되는 시점에 앞서 주민들로부터 제안을 접수해 대책을 마련한다는 계획이다. 제안은 고용승계, 재취업 훈련, 취업 알선, 전업 지원금, 기업유치, 발전 설비 및 부지 복원 등 전반에서 주민 누구나 할 수 있다.

도는 제안 접수 후 내달 중 1차 평가를 거쳐 기금심의위원회의 2차 심사 후 내년도 사업을 선정해 추진할 계획이다. 내년 사업에 투입될 예산은 15억원 가량이 확보됐다.

특히 도는 오는 2025년까지 정의로운 전환기금 100억원을 조성해 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 탈탄소 및 에너지 전환과정에서의 사회·경제적 피해 최소화와 지역 주민 지원을 위해 사용할 계획이다.

도 관계자는 “주민 의견을 수렴해 주민이 체감하는 실효성 있는 사업을 발굴·시행하는 데 도정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr