中 관영매체 "美 '핵 선제 불사용' 용기 있나 의심스러워"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 정부의 핵무기 '선제 불사용(no first use)' 정책 변화 가능성에 대해 중국 관영 매체인 환구시보의 영문판인 글로벌타임스가 회의적으로 평가했다.

글로벌타임스는 지난달 31일 인터넷판에 올린 사설에서 "조 바이든 미 정부가 진정으로 핵무기 선제 불사용을 선포하거나 그 의무를 스스로 부과하는 정책을 채택할 경우 의심할 것 없이 환영할 일"이라면서 "그렇게 된다면 전 세계가 바이든 대통령에게 찬사를 보낼 것"이라고 썼다.

글로벌타임스는 이어 "바이든 대통령이 도널드 트럼프 행정부의 '대국 경쟁' 강화 전략을 이어가면서 현재의 대국 간 관계는 버락 오바마 정부 때보다 더 긴장되고 있다"면서 "그에게 핵무기 사용을 제한하는 길로 실질적으로 발걸음을 옮길 용기가 있는지는 매우 의심스럽다"고 적었다.

글로벌타임스는 또 바이든 행정부가 핵무기 선제 불사용 정책의 조건으로 중국과 러시아 등 다른 나라에 요구 사항을 제시할 공산이 크다고 예상하고 그 경우 중국에 새로운 압력으로 작용할 수 있다고 분석했다.

글로벌타임스는 "중국은 역시 스스로 할 일을 잘해서 본국 핵 억제력을 강화해야 한다"면서 "우리는 핵 선제 불사용을 선포한 유일한 핵 대국으로, 2차 타격 능력(타국의 핵무기 공격을 받은 후에도 그 나라를 핵무기로 반격할 수 있는 능력)을 발전시키는 것이 특히 중요하다"고 강조했다.

