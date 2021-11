한국GM, 10월 6875대 판매…車반도체 대란에 전년比 78%↓

트래버스 판매 증가세 지속 "아웃도어 활동 최적"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 지난달 내수 2493대, 수출 4382대 등 총 6875대를 판매했다고 1일 밝혔다. 내수는 전년 동월 대비 64.7%, 수출은 82.0% 감소한 수치다.

한국GM의 이같은 판매 위축은 전 세계 완성차 업계를 강타 중인 차량용 반도체 수급난에 따른 것이다. 한국GM은 연초부터 전략모델 트레일블레이저를 생산하는 부평 1공장에서 감산을 반복하고 있는 상태다.

카를로스 미네르트 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "차량용 반도체 부족으로 인해 내수와 글로벌 시장 판매에 많은 어려움을 겪고 있다"면서 "가을이란 계절적 요인과 잘 어울리면서도 아웃도어 활동에 최적화됐단 평가를 받는 쉐보레 트래버스 등에 대한 마케팅을 지속해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편 트래버스는 대부분의 모델이 반도체 수급난의 영향으로 판매위축을 겪은 가운데 유일하게 판매량이 늘었다. 지난달 트래버스 판매량은 전년 동월 대비 3.0% 늘어난 310대였다.

트래버스는 큰 차체 사이즈와 동급 최고의 동력성능으로 지난 9월엔 총 255대가 신규 등록, 3개월 연속 국내 수입 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장 1위를 달성한 바 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr