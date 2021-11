SK온, 모금회·행복얼라이언스와 서산 결식아동 돕는다

[아시아경제 최대열 기자] SK온은 1일 서산시와 사회복지공동모금회, 행복얼라이언스와 함께 행복두끼 프로젝트 업무협약을 맺었다. 행복얼라이언스는 결식우려아동 문제를 위한 사회공헌 협의체로 기업과 지자체, 일반 시민이 참여하고 있다. 이번 프로젝트는 복지 사각지대에 있는 아이에게 급식을 지원해 결식문제 해결을 돕는 사회안전망 구축 프로그램이다.

이번 협약에 따라 서산에 사는 결식우려아동 50명을 정해 오는 12월부터 행복도시락 7000만원치를 지원키로 했다. 서신시 아동급식지원사업과 연계해 이들의 결식문제 해결을 꾸준히 도울 계획이다. SK온의 모호사 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 3,000 등락률 -1.24% 거래량 325,215 전일가 242,500 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 [단독] 포스코케미칼, 미국에 양극재 공장 짓는다‥테네시·오하이오주 등 검토SK에너지, 도로용 아스팔트에 '친환경' 입힌다…2030년 내 전량 전환[컨콜] SK이노 "배터리 수주잔고 220조원…1.6TWh 수준" close 은 이 프로젝트를 계열 사업장이 있는 울산과 인천, 대전, 서산, 증평 등에서 하며 최근 4년간 총 14억원을 지원했다. 한편 서산시와 SK온은 협약 후 플로깅을 함께 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr