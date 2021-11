우리카드, '바스킷' 카드 출시…"실적·한도 없이 0.5% 적립"

온라인쇼핑, 해외, 생활요금, 교통 등 2% 적립

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 꼭 필요한 혜택을 담아 'BASE KIT(바스킷)'카드를 출시했다고 1일 밝혔다.

상품명은 카드의 기본으로 돌아가 맞춤 혜택을 한 바구니에 세트(KIT)로 담았다는 의미로, 상품기획 단계에서부터 빅데이터 분석을 통해 고객 선호 영역과 최근 소비트렌드를 반영해 쉽고 편리하게 포인트 적립 혜택을 누릴 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

포인트 카드 기본에 집중하기 위해 베이직 키트 서비스를 탑재했다. 전월 실적 조건 없이 국내 가맹점 이용금액의 0.5%를 무제한 적립할 수 있다.

라이프스타일 키트는 고객이 선호하는 5개 영역에서 2% 포인트 적립 혜택을 담았다. ▲쇼핑 키트(쿠팡, G마켓, 11번가, 해외) ▲트래블 키트(대중교통, 택시(카카오T 포함), 전기차) ▲야미 키트(커피, 배달의민족, B마트, 쿠팡이츠, 마켓컬리) ▲라이프 키트(아파트관리비, 가스·전기요금, 4대보험) ▲인조이 키트(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 멜론)등 고객 라이프 스타일과 니즈를 겨냥했다.

더블 키트는 라이프스타일 키트 내 5개 영역 중 이용 금액이 가장 높은 영역에서 적립된 포인트를 한 번 더 적립해준다. 플러스 키트 서비스도 받을 수 있다. S-OIL 및 현대오일뱅크 주유, LPG 충전 고객은 리터당 60점도 적립 가능하다.

연회비는 국내 전용 및 해외 겸용 모두 2만원이다.

