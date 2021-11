인문학 교육도시 담양 ‘인문학 북 토크’ 개최

11일, 25일 담빛청소년문화의집에서 작품 이야기, 참가자와의 대담 진행

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 오는 11일과 25일 책 읽는 인문학교육 도시 활성화를 위한 ‘인문학 북 토크’ 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 인문학교육 도시로서 다양한 교육 참여기회를 제공하고 군민 1인 1권 책 읽기 생활화를 위해 기획됐다.

우리도 사랑할 수 있을까 저자 오연호 작가와 인재교육원 에듀톡 기윤희 대표가 주제 도서로 ‘삶을 위한 수업’, ‘영화와 신화로 읽는 심리학’을 선정해 작품에 관한 이야기와 함께 참가자와의 대담 형식으로 진행될 예정이다.

오는 11일과 25일 오후 7시 각 2회에 걸쳐 에듀센터 교육장(담빛청소년문화의집 3층)에서 진행되며 코로나19 방역 수칙 준수를 위해 선착순 30명을 모집할 예정이다.

군 관계자는 “앞으로 인문학교육 콘텐츠 개발과 다양성 있는 프로그램을 통해 주민이 스스로 배우고 성장하는 인본 중심의 인문학 계승 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

참여를 희망하는 군민은 담양군청 평생학습 홈페이지에 직접 신청하거나 군 자치행정과에 문의 후 팩스나 이메일 신청도 가능하다.

