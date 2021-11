[아시아경제 박소연 기자] 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 22,400 전일대비 3,300 등락률 +17.28% 거래량 666,085 전일가 19,100 2021.11.01 10:22 장중(20분지연) 관련기사 효성ITX, 1주당 150원 현금배당 결정[e공시 눈에띄네]코스피-26일 올해 장애인고용 우수사업주 선정…스타벅스코리아 등 15곳 close 가 강세다. 효성ITX는 갤럭시아머니트리 지분 16.68%를 보유하고 있다.

효성ITX는 1일 오전 9시58분 기준 유가증권시장에서 전 거래일보다 3700원(19.37%) 오른 2만2800원에 거래되고 있다.

효성ITX는 컨택센터 서비스 등을 영위할 목적으로 1997년 5월 설립, 2007년 10월 상장돼 유가증권시장에서 매매가 개시됐다.

컨택센터 서비스 부문, IT 부문, 디스플레이 솔루션 부문과 자회사 ITX마케팅의 금융(보험)상품 판매 사업, 행복두드리미가 영위하는 사회복지 및 사업지원 서비스로 나눌 수 있다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단(효성그룹)의 계열사로 대기업에 해당한다.

시가총액 2624억원, 코스피 542위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr