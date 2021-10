[클릭 e종목] “두산밥캣, 미주 수요 회복”

내년까지 미국 주택시장 호조 예상

대신증권 "두산밥캣 목표주가 5만4000원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 38,050 전일대비 400 등락률 -1.04% 거래량 149,824 전일가 38,450 2021.10.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산밥캣, 3분기 영업이익 1296억…전년동기대비 16.5%↑두산밥캣, 3분기 영업이익 1296억원…전년동기比 16.5%↑ [e공시 눈에띄네]코스피-28일 close 이 미주 수요 회복에 힘입어 시장전망치(컨센서스)를 상회하는 올해 3분기 실적을 나타냈다. 미국 주택 시장은 여전히 호조를 보이는 등 업황은 상승세에 진입한 것으로 판단된다.

1일 대신증권에 따르면 두산밥캣의 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 42% 증가한 1조5463억원, 영업이익은 같은 기간 17% 늘어난 1296억원을 기록했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 10.74%, 10.17% 상회하는 수준이다.

올 3분기부터 반영되는 산업차량 부문을 포함하지 않는다면 더욱 나쁘지 않은 실적이다. 산업차량 부문을 제외할 경우 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 1조2856억원, 영업이익은 같은 기간 13% 늘어난 1257억원이다. 이는 각각의 컨센서스 대비 8% 하회, 7% 상회하는 수준이다. 이동헌 대신증권 연구원은 “산업차량 부문은 컨테이너 대란 때문에 수익성이 약화됐다”고 설명했다.

각 국가별로도 긍정적인 실적을 나타냈다. 미주 부문, 유럽·중동·아프리카(EMEA), 아시아·라틴아메리카·오세아니아(ALAO)의 매출은 각각 전년 동기 대비 19%, 32%, 44% 증가했다. 코로나19에 따른 기저효과와 함께 주요 시장의 경기회복이 수요 증가를 이끌어낸 것으로 풀이된다.

업황도 호조를 띠고 있다. 금리 인상이 예상되지만 미국 주택시장은 내년까지 호황을 지속할 것으로 전망된다. 조 바이든 미국 행정부는 200만호 주택 건축 공약을 내세운 가운데 인프라 투자도 더해진다. 이 연구원은 “공급망 차질로 인한 생산 부족 때문에 주가 낙폭이 컸지만 주문량은 지난해 대비 3배 증가했다”며 “낙폭 과대에 따른 매수를 추천한다”고 말했다.

이에 대신증권은 두산밥캣의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만4000원을 유지했다. 전일 종가는 3만8050원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr