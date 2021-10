文대통령 "독일, 평화유지 통일달성 통합경험 배우고 싶다"

앙겔라 메르켈 독일 총리와 회담…한반도 평화프로세스 관심과 지원 당부

[아시아경제 류정민 기자] G20 정상회의 참석 차 이탈리아 로마를 방문한 문재인 대통령은 10월31일(현지시간) 오후 '앙겔라 메르켈' 독일 총리와 정상 회담 자리에서 "한국은 독일로부터 독일 통일 이전 평화를 유지하고, 통일을 달성하고 통일 이후 진정한 통합을 이룬 경험을 배우고 싶다"고 말했다.

문 대통령은 "2017년 독일 방문 시 발표한 베를린 구상이 북한의 평창올림픽 참가, 남북 정상회담 및 북미 정상회담의 결실로 이어진 것을 뜻깊게 생각한다"면서 이렇게 말했다. 이날 정상회담은 독일의 차기 총리로 유력한 숄츠 부총리도 배석했다. 문 대통령의 독일 통일 경험 관련 발언은 숄츠 부총리와의 대화 과정에서 나왔다.

메르켈 총리는 "한국과 독일의 우호 관계가 지속되고 계속 발전해 나가기를 바란다"고 말했다. 메르켈 총리는 차기 총리로 유력한 숄츠 부총리 겸 재무장관을 소개했다. 숄츠 부총리는 "함부르크 시장으로 재직했기 때문에 한국에 대해 잘 안다"며 "한국과의 관계를 발전시키기 위해 노력하겠다"고 말했다.

문 대통령은 숄츠 부총리에게 "지난 달 실시된 독일 총선에서 좋은 결과를 얻은 것을 축하한다"면서 "함부르크시와 부산시가 긴밀히 교류한 것을 잘 알고 있으며, 한국과의 각별한 인연으로 앞으로 한-독 관계를 더욱 발전시켜 나가기를 기대한다"고 말했다.

한편 박경미 청와대 대변인은 "문 대통령은 메르켈 총리에게 양국 관계 발전과 한반도 평화프로세스에 대한 지속적인 관심과 지원을 당부했다"고 설명했다.

문재인 대통령은 "메르켈 총리가 보여준 통합의 정치와 포용적 리더십은 모든 정치 지도자들에게 모범이 되었다"면서 "총리 재임 기간 동안 한-독 관계는 물론 한-EU 관계도 비약적으로 발전했다"고 평가했다.

박 대변인은 "문 대통령은 메르켈 총리 퇴임 후 편한 시기에 한국 방문을 제안했고, 메르켈 총리는 한국에서 받은 명예박사 학위를 의미있게 여기기 때문에 기회가 되면 방문을 하겠다고 말했다"고 전했다.

