文 대통령, G20서 '탄소중립' 선언…"2050년 석탄발전 전면폐기"

[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 회의 참석 등을 위해 이탈리아 로마를 방문 중인 문재인 대통령이 G20 정상들 앞에서 "2050년까지 석탄발전을 전면 폐기하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 31일(현지시간) 이탈리아 로마에서 개최되는 G20 정상회의 두 번째 세션인 '기후변화·환경' 세션에서 "우리 정부 출범 이후 석탄발전소 여덟 기를 조기 폐쇄했고, 올해 말까지 두 기를 추가 폐쇄할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

이 세션에서 참여국 정상들은 기후변화 대응을 위한 2050 탄소중립 목표의 중요성 및 달성 방안 및 기후위기 대응을 위한 국제 협력 방안을 논의했다.

문 대통령 역시 기후위기 대응 협력 방안의 일환으로 우리나라의 탄소중립 시나리오를 국제무대에서 처음으로 공개한 것.

문 대통령은 "한국은 '탄소중립'에 발을 맞추겠다"며 "한국은 탄소중립기본법을 제정해 탄소중립을 법제화했고, 민관이 함께하는 ‘탄소중립위원회’를 설치해 ‘2050 탄소중립 시나리오’를 확정했다"고 설명했다. 또 내달 초 영국 글래스고에서 열리는 유엔 기후변화협약당사국총회(COP26)에서 상향된 2030년 국가온실가스감축목표(NDC)를 발표하겠다는 방침도 밝혔다.

문 대통령은 신규 해외 석탄발전에 대한 공적금융 지원 중단, 메탄 배출 감축 노력 강화 등 그간의 탄소중립 노력을 소개하며 공공 뿐 아니라 국내 민간기업들도 탄소중립에 적극 참여하고 있다고 강조했다.

문 대통령은 "한국이 ‘그린 뉴딜’을 통해 만들어내고 있는 신산업과 새로운 일자리는 ‘탄소중립’을 실현하는 가장 중요한 동력"이라며 "많은 한국 기업들이 RE100에 적극 참여하고 있다"고 밝혔다. RE100은 2050년까지 사용전력의 100%를 재생에너지로 선언하겠다는 자발적 캠페인이다.

문 대통령은 특히 한국이 수소경제에 중점을 두고 있다는 점을 강조하며 "수소경제를 위한 글로벌 협력도 강화하겠다"고 밝혔다. 이어 "2050년까지 우리에게 30년이 주어져 있지만 첫 10년이 중요하다"며 "2030 NDC 목표를 우리가 어떻게 실천하느냐가 2050 탄소중립의 성패를 좌우할 것"이라며 기후변화 대응을 위한 주요국의 연대를 촉구했다.

청와대는 "우리나라의 탄소중립을 향한 지속적·주도적 관여 의지를 직접 재확인한 것"이라며 "우리는 G20의 핵심 일원이자 글로벌 선도국가로서 한국이 기후위기 대응에 높은 수준의 기여를 계속해 나가고자 함을 국제사회에 성공적으로 전달했다"고 의의를 설명했다.

