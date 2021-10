농협銀 집단대출 신한銀이 내주기로…은행 간 협업 지원

[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행이 협약을 맺은 아파트 사업장의 집단대출(잔금대출)을 신한은행이 대신 내주기로 했다.

31일 금융권에 따르면 농협은행은 최근 신한은행에 집단대출 수요를 분담해달라고 요청했고, 신한은행이 이를 받아들였다.

신한은행 관계자는 "실수요자의 집단대출을 차질 없이 이행하기 위한 은행 간 협업"이라며 "구체적인 대출 분담 방식은 논의 중"이라고 말했다.

농협은행은 지난 8월부터 주택담보대출, 잔금대출 등 부동산 관련 신규 대출을 모두 중단했다. 가계대출 증가율이 금융당국의 권고치인 6%대를 넘어섰기 때문이다.

반면 지난 28일 기준 신한은행의 가계대출 증가율은 4.06%로 5대 시중은행 중 가장 낮다.

앞서 금융당국은 실수요자 집단대출 공급에 차질이 없도록 110개 사업장을 점검하고, 문제가 있을 경우 은행 간 협업 체계를 갖춰 대출을 지원하기로 했다.

또 내년에는 올해와 같은 대출 중단 사태가 발생하지 않도록 은행 최고경영자(CEO)에 대한 책임을 강화하기로 했다.

금융당국은 시중은행에 연간 대출이 중단 없이 이뤄질 수 있도록 대출 계획을 세워 제출할 것을 요구했다. 특히 금융사별 가계부채 관리 계획을 제출할 때는 CEO와 이사회 보고를 의무화해 사실상 CEO가 책임지고 대출 중단이나 선착순 대출 사태를 막도록 했다.

