문화재 지역 산불 발생 현황 등 파악

다음 달 1일~12월 15일은 가을철 산불 조심 기간이다. 대대적인 예방 활동이 진행된다. 문화재청도 안전상황실을 운영해 문화재 보호에 나선다. 운영시간은 평일 오전 9시~오후 8시, 휴일 오전 9시~오후 6시다. 그 외 시간은 당직실에서 담당한다. 주요 업무는 문화재 지역 산불 발생 현황 파악, 산불 발생 시 유관기관 진화자원 협조 요청, 안전경비원 감시활동 강화 등이다. 소방 전문가와 함께 점검반도 편성한다. 방재설비를 점검·수리하고, 동절기 목조문화재 안전을 점검한다.

