이세영 "내 손에 배우가 껌 뱉어…15분동안 쥐고 인터뷰했다"

[아시아경제 권서영 기자] 코미디언 이세영이 연예 프로그램의 리포터로 활동하던 시절 자신이 한 배우로부터 겪었던 부당한 대우에 관련된 일화를 공개했다.

30일 이세영은 자신의 유튜브 채널 '영평티비'에 '내 손에 껌을 뱉었던 여배우'라는 제목의 영상을 게시했다. 영상 속에서 이세영은 "오늘은 리포터 때 이야기를 해 보려고 한다"라며 "아직도 잊을 수 없는 일이 있다"라고 운을 뗐다.

이세영은 "리포터를 2년에서 3년 가까이 하면서 매너가 좋고 친절한 연예인도 있었던 데에 반해 사람 대 사람으로 '이렇게 해도 되나?' 싶을 정도의 연예인도 있었다"라고 말했다. 그는 "21살 때 지하철을 타고 2시간 거리의 인터뷰 현장에 도착해 기다렸다"라며 "30분 정도 인터뷰 시간이 주어진다고 해서 전날 대본을 받고 준비했다"라고 밝혔다.

이어 이세영은 "그런데 갑자기 매니저가 오더니 (인터뷰 상대) A씨가 컨디션이 안 좋아서 10분만 인터뷰를 해야 할 것 같다고 했다"라며 "PD와 상의를 한 뒤 10분짜리 질문으로 줄였다"라고 밝혔다. 또한 "신인이었던 내가 봐도 인터뷰 중에서 어떤 것도 방송에 내보낼 수 없었다"라며 "갑자기 모든 게 서러워서 눈물이 났다", "PD님한테 죄송하다고 사과했더니 원래 저 연예인이 인터뷰할 때 말을 잘 안 하고 어색해한다며 괜찮다고 했다"라고 심경을 토로했다.

또 이세영은 화보 촬영장에서의 인터뷰 이후 얼마 뒤 영화 인터뷰 현장에서 A씨를 다시 만났다고 설명했다. 이세영은 "단독 인터뷰가 아니었고, 다른 배우들도 있던 자리였다"라며 "인터뷰 들어가기 전에 인사하는데 그분이 절 보더니 안 받아줬다"라고 설명했다.

이세영은 "제 차례가 돼서 인터뷰를 시작하려 하는데 그분이 껌을 씹고 있었다. 다른 인터뷰에선 안 그랬던 것 같다"라며 "그분이 계속 껌을 씹고 있으니 보다 못한 다른 배우가 그래도 인터뷰하는데 껌은 뱉어야 하지 않겠냐고 물었다"라고 말했다. 이에 "이번 인터뷰는 꼭 잘해야겠다는 생각에 그분 앞으로 가서 (양손을 펼치고) 여기다 뱉어 달라고 했다", "휴지를 가져다 달라고 할 시간도 없었고 좋은 분위기를 만들고 싶었다"라며 손바닥을 펼쳐 보였다.

이세영은 "제 손에 그분이 뱉은 씹던 껌이 있었다"라며 "그때부터 (A씨가) 인터뷰를 너무 잘해주시더라. 기분이 풀린 것 같았다", "15분 동안 손에 껌을 쥐고 있었고 그 인터뷰는 잘 끝났다"라고 당시를 회상했다. 이에 누리꾼들은 영상의 댓글을 통해 "지금은 그냥 시간이 지나서 편하게 얘기할 수 있지만, 그때는 정말 속상했을 것 같다", "듣는 것만으로도 화가 나고 속상한데 직접 겪었다면 얼마나 서러웠을까" 등의 반응과 함께 응원의 메시지를 보냈다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr