중기중앙회, 2022년 신입직원 채용 공고…"5급 연계형 인턴"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회가 신입직원을 공개 모집한다.

중기중앙회는 중소기업협동조합법에 의거해 1962년 설립된 경제단체이다. 688만 중소기업의 권익을 대변하고, 중소기업자의 경제적 지위 향상과 국민 경제의 균형 발전을 도모하고 있다.

이번 채용의 모집분야는 사무직이며 연령, 학력, 전공에 관계없이 누구나 지원할 수 있다. 채용방식은 '정규직(5급) 채용 연계형 인턴'으로 2개월의 현업부서 인턴십을 거쳐 우수 수료자는 정규직으로 전환 채용된다.

서재윤 중기중앙회 인사부장은 "열린 마음과 전문성으로 맡은 업무에 책임을 다하며 중소기업 지원에 열정을 갖고 소소한 변화부터 실천해 혁신을 이루는 인재를 채용할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "블라인드 면접 등 열린 채용을 통해 다양한 인재를 공정하고 편견 없이 선발하겠다"고 말했다.

서류접수는 다음달 4일부터 23일까지 중기중앙회 채용 홈페이지를 통해 진행된다.

채용 관련 추가정보는 중기중앙회 인사부에 문의하거나 중기중앙회 홈페이지를 참조하면 된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr