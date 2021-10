윤석열, 'SNL 인턴기자' 질문에…"대통령 되기보다 아내와 다시 결혼"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장이 SNL코리아에 출연해 화제를 모았다.

30일 윤 전 총장은 SNL코리아의 코너 '주기자가 간다'에 출연했다. '주기자가 간다'는 주기자(배우 주현영)가 기자 역할을 맡아 진행하는 코너로, 이날 주기자는 윤 전 총장을 상대로 대답하기 어려운 질문을 던지고 선택을 요구하는 이른바 '밸런스 게임'을 진행해 눈길을 끌었다.

주기자가 "내 캠프에서 이재명 후보가 일하기, 내가 이재명 캠프에서 일하기 중 좋은 것을 선택해 달라"라고 묻자 윤 전 총장은 "다 싫다. 꼭 골라야 하냐", "그럼 이 후보가 내 캠프에서 일하는 게 좋다"라고 답했다. 이어 "빚을 내서 내 집 마련하고 이사한 날 짜장면 시켜 먹기, 아니면 이 후보의 장기임대주택에서 빚 없이 살기"라는 질문에는 "빚을 내더라도 내 집을 마련하고 짜장면을 먹는 게 훨씬 낫겠다"라고 답하기도 했다.

또 윤 전 총장은 "다시 태어난다면 지금 사모님과 다시 결혼하기, 혹은 대통령 되기"라는 주기자의 질문에 "무조건 1번(전자)"이라고 답변했다. 윤 전 총장은 "정말 확실한 답변이냐"라는 반문에도 "(촬영한 영상이) 공개돼 나온다", "대한민국 남자 누구한테 물어봐도 전자로 답할 수밖에 없을 것"이라고 밝혔다.

이날 윤 전 총장은 배우 주현(80)의 성대모사를 통해 청년들에게 하고 싶다는 말을 전하기도 했다. 그는 "기죽지 말고 용기를 가지라"라고 말하는가 하면 자신의 각오를 묻는 말에는 "그동안 '내로남불' 정권 아래에서 스트레스를 많이 받으셨을 텐데, 제가 국민께 스트레스 안 받게 해드리겠다"라고 강조했다.

한편 '주기자가 간다'에는 현재 유력 대권주자들이 연이어 출연하고 있다. 앞서 국민의힘 대권주자 홍준표 의원, 심상정 정의당 대선 후보 등이 출연한 바 있으며 11월 6일에는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 출연할 예정이다.

