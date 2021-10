농협금융, 임직원 ESG 아이디어 공모전…사업추진에 반영

[아시아경제 성기호 기자] 농협금융지주는 임직원 ESG(환경·사회·지배구조) 아이디어 공모전 'ESG 뇌쓰자'를 실시하고, 수상자들에 대한 시상을 진행했다고 31일 밝혔다.

‘뇌쓰자’ 공모전은 전사적인 ESG 이해도 및 관심도 제고를 위해 ▲사업전략부문 (신사업모델, 탄소중립표어) ▲대고객부문 (금융상품, 금융서비스) ▲조직문화부문 (임직원 ESG 캠페인, 업무프로세스 개선)의 3대 부문 6개 영역에 대해 실시했으며, 지난 한달 간 총 232건의 아이디어가 응모되며 폭발적 호응을 얻었다.

응모된 아이디어는 계열사 심사, 금융지주 심사를 거치며 친환경성, 독창성, 실현가능성을 바탕으로 최종 9건이 선정됐다.

사업전략부문 1위 선정작(수상자 : 이야희 NH투자증권 부장)은 ‘범 농협 유휴시설을 활용한 신재생에너지 사업’으로 구체적인 ‘사업 구조도’ 제시로 추진 효과를 가시화했고, 범 농협 시너지 창출과 지역 농민과의 투자수익 공유 효과도 반영되어 선정됐다.

대고객부문 1위 선정작(수상자 : 진현선 농협은행 계장)은 ESG 금융상품인 ‘NH 올바른 지구(G9) 카드·적금’ 으로, 환경을 위한 9가지 혜택 등 세부적인 구조 설계로 상품화 가능성이 높고, 친환경 소비문화 확산 효과까지 고려해 선정됐다.

조직문화부문 1위 선정작(수상자 : 김수동 NH투자증권 대리)은 임직원 전용 어플을 통한 걷기 캠페인 ‘워크 트리’ 로, 걸을수록 다양하게 활용 가능한 포인트가 쌓이고 나무가 자라나는 시각화된 표현 등 보상요소를 통한 친환경 실천의 재미 제공으로, 적극적인 캠페인 동참 확산효과가 기대되어 선정됐다.

각 부문별 1위 수상자들은 지난 25일, 지주회장 주관의 그룹 ESG 전략 협의회인 ‘사회가치 및 녹색금융 협의회’에서 아이디어를 직접 발표한 후, 표창과 포상금도 수여받았다.

손병환 농협금융 손병환 회장은 “ESG 추진 공감대가 빠르게 자리를 잡아 임직원들의 적극적인 공모전 참여로도 이어진 것”이라고 강조하며, 전 계열사 임원들에게 “ESG는 경영 그 자체로서, 농협금융의 조직 문화에 완전히 정착되어야 한다”고 말했다. 또한 “수상작 뿐 아니라 응모작 모두를 연관 부서에 이관해 실제 사업추진 시 반영할 것”도 당부했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr