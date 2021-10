미국 영국 등 G20 주요국, 로마서 이란 핵문제 논의

[아시아경제 이창환 기자] 미국과 영국, 프랑스, 독일 정상이 30일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 이탈리아 로마에서 이란 핵 문제에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

주요 외신에 따르면 미국 행정부 고위 관리는 이날 취재진에게 앙겔라 메르켈 독일 총리의 주도로 조 바이든 미국 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 보리스 존슨 영국 총리가 모여 이란 핵협상과 관련해 논의했다고 말했다.

이 관리는 G20 정상회의와는 별도로 4개국 정상들이 모인 것이라며 "중요한 시기에 (각국의) 신호를 확인할 좋은 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

앞서 이란은 11월 안에 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획) 복원을 위한 협상을 재개할 것이라고 밝혔다.

이란 핵합의는 미국과 프랑스, 영국, 러시아, 중국, 독일 등 6개국이 2015년 이란과 체결한 합의다. 이란이 핵무기 개발 노력을 중단하는 대가로 대이란 경제제재를 해제한다는 내용이 핵심이다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2018년 이란 핵합의에서 일방적으로 탈퇴하고 이란에 대한 제재를 복원한 이후 양측의 갈등이 커졌다.

