北매체, 누리호 첫 언급…외신 등 인용해 "실패작" 평가절하

[아시아경제 최동현 기자] 북한 매체가 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)를 처음으로 언급하며 "실패작"이라고 비난했다.

북한 대외 선전매체 '통일의 메아리'는 30일 '남조선 전문가들과 외신들, 누리호 발사가 실패작이라고 평가'라는 제목의 기사를 게재했다.

매체는 이 기사에서 항공우주연구원 연구원의 발언을 인용해 "이번 발사는 엄연한 실패작"이라고 평가절하했다. 누리호 발사의 최종 목적이 위성 모사체를 궤도에 안착시키는 것인데 궤도안착에 실패했기 때문에 성공을 운운하는 것은 바람직하지 않다는 주장이다.

매체는 또 다른 항공우주 전문가의 발언을 인용하며 "누리호의 기술력은 아직 10년에서 20년가량 뒤처졌다", "발사 능력을 입증하고 경쟁력을 갖추기까지는 갈 길이 너무 멀다"는 등의 논평도 내놓았다.

매체는 또 외신을 인용해 '성공에 대한 기대감은 높았지만 결국 실패한 것은 남조선의 로켓 연구개발 핵심 공정이 아직 완성되지 못했다는 것을 의미한다'고 전했다. 다만 통일의 메아리는 인용한 외신이 어떤 매체인지는 언급하지 않았다. 북측이 누리호 발사와 관련한 언급을 한 것은 이번이 처음이다.

