[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 영등포구청 별관 강당에서 열린 ‘탁트인 아동 talk talk 본선대회’에 참석해 수상자들에게 축하인사를 전했다.

지난해에 이어 2회째를 맞는 이번 대회는 아동, 청소년이 본인의 눈높이에 맞는 정책들을 직접 발굴, 제안할 수 있는 구정 참여의 기회를 제공하고 민주시민으로서 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 대회는 본선에 진출한 5개 팀의 PT 발표와 질의응답, 심사를 거쳐 최종 시상 발표까지 연이어 진행됐다.

채 구청장은 “아이들의 창의적인 제안들이 정책으로 실현될 수 있도록 적극 검토하겠다”며 “앞으로도 아동·청소년의 목소리에 더욱 귀 기울여 아동친화 으뜸 도시로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr