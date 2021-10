文 대통령-교황, 밝은 분위기서 덕담…"北 인도적 지원 준비"

[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 정상회의 등을 계기로 유럽을 순방 중인 문재인 대통령은 첫 공식 일정으로 29일(현지시간) 바티칸에서 교황과 단독 면담을 가졌다. 교황청은 북한에 인도적 지원을 할 준비가 되어 있다는 뜻을 밝혔다.

청와대는 이날 면담은 시종 밝은 분위기에서 덕담을 나누며 진행됐다고 전했다.

문 대통령이 "3년 만에 다시 만나게 되어 기쁘다"고 말하자, 프란치스코 교황은 매우 친근한 화법으로 "언제든지 다시 오라"고 답했다. 문 대통령은 2018년 10월에도 교황을 알현한 바 있다.

문 대통령은 "지난 방문 때 교황님께서 한반도 평화를 위한 미사를 집전해 주시고, 한반도 평화를 위한 대화 노력을 축복해 주셨다"며 감사의 뜻을 전했고, 프란치스코 교황은 "북한과의 대화 노력이 계속되기를 바란다. 한반도 평화와 통일을 기원하며 항상 기도하고 있다. 북한에서 초청장이 오면 평화를 위해, 여러분들을 도와주기 위해 기꺼이 갈 수 있다"고 답했다.

또 문 대통령은 "한국 천주교회가 민주화에 큰 공헌을 했고, 코로나19 방역에 적극 협조했으며, 기후대응과 탄소중립을 위해서도 노력하고 있다"고 말했고, 프란치스코 교황은 "천주교계가 한국 사회에 크게 기여한 점을 높게 평가하며, 나는 한국인들을 늘 내 마음속에 담고 다닌다. 한국인들에 특별한 인사를 전해 달라"고 말했다.

한국인 최초로 교황청 장관이 된 유흥식 라자로 대주교에 대해 프란치스코 교황은 "유흥식 라자로 대주교님이라는 큰 선물을 한국에서 주셔서 감사하다. 코로나 격리로 인해 만남을 함께하지는 못했는데, 대통령님께 애정을 담은 인사를 전해 달라고 부탁했다"고 말했다.

문 대통령과 프란치스코 교황은 단독 면담에 이어 수행원들이 배석한 가운데 서로 선물을 교환했습니다. 문 대통령은 DMZ 철조망을 녹여서 만든 십자가를 선물하며, 한반도 평화를 위한 강렬한 열망의 기도를 담아 만든 것이라고 설명했다. 프란치스코 교황은 문 대통령을 위해 교황청 공방에서 제작한, 수세기 전 성 베드로 광장의 모습을 담은 기념패와 코로나로 텅 빈 성 베드로 광장에서 기도를 한 사진과 기도문이 담긴 책자를 선물했다.

김정숙 여사는 "텅 빈 광장에서 기도하시는 모습이 가슴아팠다"고 하자, 프란치스코 교황은 "역설적으로 그때만큼 많은 사람들이 모여 광장이 꽉 찬 적이 없다. 전 세계의 많은 사람들이 함께 기도하고 있었기 때문"이라고 말했다.

한편 교황과의 면담에 이어 진행된 교황청 국무원장과의 면담에서 피에트로 파롤린 국무원장은 "교황청은 북한 주민의 어려움에 대해 언제든 인도적 지원을 할 준비가 되어 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr