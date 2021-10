"여행지에서 일하세요"…야놀자, '워케이션' 시행

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자가 워케이션 제도를 시행한다.

워케이션은 여행지에서 일과 휴식을 동시에 하는 새로운 근무 방식이다. 이번 워케이션 도입은 효율적이고 유연한 근무 환경을 구축하기 위해 마련됐다는 게 회사 설명이다. 야놀자가 올 6월 발표한 '테크 올인' 비전의 일환으로도 풀이된다. 직원은 워케이션 신청시 1주일 동안 여행지 내 호텔, 식사, 법인차량 등을 지원받을 수 있다.

첫 워케이션은 오는 31일부터 일주일 동안 강원도 평창에서 진행된다. 야놀자는 강원도관광재단과 협력해 워케이션 전용 상품도 개발한다. 업무 외 시간을 활용한 지원 관광을 적극 장려할 계획이다. 회사는 직원 피드백을 반영해 워케이션 대상 지역과 연계 관광상품을 지속적으로 확대하며 지역경제 활성화에 기여하겠다는 방침이다.

신성철 야놀자 사업개발실장은 "워케이션 제도로 복지 향상뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 기여할 수 있다"면서 "앞으로도 상생을 위해 다양한 민관 협력 프로젝트를 적극 추진할 계획"이라고 말했다

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr