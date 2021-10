유승민 "단일화설, 尹·洪 초조함 드러낸 것…李 압도할 후보 선택해달라"

윤석열·홍준표, 정책이나 도덕성 피장파장…"지는 것 뻔 해"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 29일 "단일화는 있을 수 없고 생각해본 적도 없다"며 "홍준표 국민의힘 의원이 단일화를 하고 싶다면 본인이 사퇴하고, 제 지지를 선언하라"고 말했다. 윤석열 전 검찰총장이나 홍 의원 모두 대선 본선에서 ‘지는 게 뻔하다’며 이길 수 있는 후보를 지지해달라며 지지를 호소했다.

유 전 의원은 이날 국회 소통관에서 진행된 기자회견 뒤 단일화설에 대해 "홍 의원 캠프에서 비겁한 짓을 안 했으면 좋겠다"며 "그건(단일화) 있을 수 없고 경선 자체가 우리 당의 단일 후보를 뽑는 과정인데, 단일화가 있겠냐"고 반문했다. 그는 "홍 의원 캠프에서 그런 장난을 많이 치고 윤석열 캠프에서도 이를 이용하는 거 같다"며 "두 분 다 초조함의 발로라고 생각한다"고 말했다.

이준석 국민의힘 당대표가 전당대회에 나서지 않고 대선에서 유 전 의원을 도왔으면 좋지 않았겠냐는 질문엔 "그런 생각 전혀 없다"며 "이 대표를 지지한 젊은 표심도 고민하고 있을 것이다. 과연 무난하게 지는 후보 찍어 본선에서 졌을 때 그분들도 후회할 일이기 때문에 고민할 것"이라며 "윤 전 총장이나 홍 의원의 정책이나 도덕성이 피장파장이라 두 분 중 한 분 올라가면 지는 것이 뻔하다고 생각한다"고 말했다.

유 전 의원은 기자회견에서 "진심으로 정권교체를 원하신다면, 당의 진정한 주인으로서, 민주공화국의 자랑스러운 시민으로서 여러분의 권리를 자유롭게 행사해달라"며 "이재명 더불어민주당 대선후보를 상대로 정책, 토론, 도덕성에서 압도할 후보는 저 유승민밖에 없다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr