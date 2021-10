[아시아경제 이민지 기자] 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 100 등락률 +0.78% 거래량 48,998 전일가 12,900 2021.10.29 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]코스피 삼천피 붕괴에도 유가·천연가스주 강세'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감한국석유공업, 2분기 영업익 52억원…전년比 13.2%↓ close 공업은 3분기 영업이익으로 21억원을 기록해 전년동기대비 55% 줄었다고 공시했다. 매출액은 23% 성장한 1480억원, 순이익은 69% 감소한 6억원을 기록했다.

