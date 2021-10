한국거래소, 2021 부산머니쇼에 'KRX 메타버스 전시관' 열어

부산 벡스코 현장 부스도 운영할 예정

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 2021 부산머니쇼 참가를 위해 'KRX 메타버스 전시관'을 열었다고 28일 밝혔다.

메타버스 전시관은 부산머니쇼 KRX 전시관의 주요 강연, 전시, 이벤트가 진행되는 온라인 가상전시관으로 메타버스 가상공간 제페토에 설치됐다. 디자인은 부산 본사 부산국제금융센터(BIFC) 건물 외관과 서울 여의도 사옥 내부, 광안대교와 해변을 접목한 디자인으로 이뤄졌다. 특히 BIFC 건물은 제페토 내에서 현존하는 가장 높은 건물이다.

여러 프로그램도 진행할 예정이다. 손병두 한국거래소 이사장은 부산지역 대학생과의 토크콘서트에 참여하기로 했다. 아울러 금, 상장지수펀드(ETF), 주식파생 등과 관련된 재테크 강연, KRX 선배와의 대화, 홍보관 도슨트 프로그램 등도 준비됐다. 해당 프로그램들은 카카오채널 '부산머니쇼 KRX 전시관'을 추가하고 사전신청 후 참가가 가능하다.

경품도 증정한다. 재테크 강연, 점프업·숨은그림찾기 등 게임, 도슨트 프로그램에 참여하면 스타벅스 커피 등 경품을 받을 수 있다.

메타버스 공간 뿐만 아니라 벡스코 현장부스도 운영한다. 메타버스 행사 현장 참여 및 중계 장비를 운영해 메타버스 전시관과 동일하게 프로그램 참여가 가능하다. 이외 파생상품모의거래 체험 지원을 위한 인력 및 시설 배치, KRX 금시장 상담 서비스도 제공할 예정이다.

거래소 관계자는 "KRX 메타버스 전시관은 공간제약 없이 누구나 활용할 수 있는 장소"라며 "젊은 층의 관심과 참여를 유도할 수 있는 새로운 소통 채널이 될 것"이라고 기대효과를 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr